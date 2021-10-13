Любченко обвинили в причастности к схемам по уклонению от уплаты налогов в ГПЗКУ

Фискальные органы могут осуществлять давление на бизнес с целью его вовлечения в незаконные схемы "скруток" налога на добавленную стоимость и при этом получать процент от объемов таких операций за "невмешательство".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью "Как окружение Алексея Любченко навязывает бизнесу участие в схемах по неуплате налогов".

В частности, документы, которые попали в распоряжение авторов статьи, свидетельствуют о том, что за период с декабря 2020 по август 2021 года Государственная продовольственная зерновая корпорация легализовала через предприятия с признаками фиктивности продукции почти на 2 млрд грн, в результате чего бюджет недополучил около 300 млн грн НДС.

"Согласно оперативной справке, которую предоставил источник в правоохранительных органах, Государственная налоговая служба, которой до мая 2021 года руководил нынешний первый вице-премьер-министр и министр экономики Алексей Любченко, а после этого периода ее возглавляет его зам Евгений Олейников - "за невмешательство" в деятельность таких структур, а также ГПЗКУ якобы "получало вознаграждение 1% от общего объема взаимоотношений с сомнительными контрагентами", - говорится в статье.

Авторы также опубликовали выдержку из документа и перечень компаний, которые, по мнению ГНС, принимали участие в схемах.

"Кураторами данного направления в ГНС были и.о. главы (до момента официального назначения в ГНС и после увольнения Любченко исполнял обязанности - ред.) Олейников Е.В., директор департамента управления рисками Чиж А.Ю., а также помощник первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины Любченко А.Н. - Белоус И.А. (очевидно, речь идет об экс-главе ГФС и Фонда госимущества Игоре Белоусе - ред.)", - отмечается в статье.

К справке также прилагается список из 33 компаний, для которых расписаны помесячные суммы "скрученного" НДС на общую сумму порядка 300 млн грн. Судя по маркировке документа, в список вошли только предприятия, "скрутки" по которым превысили 1 млн грн.

Журналисты проверили эти компании и выяснили, что только несколько из них можно называть реально "сомнительными" контрагентами. Например, ООО "Град Инко", которое связано с Cassis Group, ранее фигурировавшей в скандалах вокруг ГПЗКУ.

Также в списке оказалось ООО "Транссервис 2008", портовой зерновой терминал в г. Черноморске Одесской области. Именно через него ГПЗКУ и собиралась отгрузить ненадежным заказчикам зерно несколько недель назад.

Остальные можно отнести к "предприятиям с признаками фиктивности" отдаленно. Например, в перечень попало ООО "Тесслагруп", которая является членом Американской торговой палаты в Украине, ООО "Полтавазернопродукт", которое несколько лет назад признавали самым доходным элеватором в Украине и которое неоднократно поддавалось давлению со стороны фискальных органов.