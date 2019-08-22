Замість Лисюка депутатом стане менеджер "Кварталу"

Центральна виборча комісія визнала обраною депутатом Верховної ради від партії "Слуга народу" менеджера "Студія Квартал 95" Олену Хоменко замість Андрія Лисюка, який написав заяву про відмову від депутатського мандату. Про це повідомляє прес-служба ЦВК у своєму Facebook.

Вказано, що Хоменко включена до виборчого списку партії під №129.

"Обраною народним депутатом України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі визнана Хоменко О.В." - сказано у повідомленні ЦВК.

Крім того, комісія прийняла протокольне рішення, яким уповноважила Секретаріат ЦВК видати народним депутатам України, які склали присягу, відповідні посвідчення та нагрудні знаки 29 серпня 2019 року в приміщенні Верховної ради під час урочистого засідання.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія повідомляє, що новообраний депутат Верховної ради від партії "Слуга народу" Андрій Лисюк відмовився від мандата.

Як писало РБК-Україна раніше, ЦВК 3 серпня оголосила результати позачергових виборів до парламенту в багатомандатному виборчому окрузі (за списками партій). Так, Лисюк пройшов до ВР за списком партії "Слуга народу" під номером 69.

Відзначимо, перше урочисте засідання Верховної ради дев'ятого скликання відбудеться у четвер, 29 серпня.