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Ляшко о второй волне коронавируса: будем предлагать другую стратегию борьбы

Новости » Коронавирус     28.05.2020 - 20:49
Ляшко о второй волне коронавируса: будем предлагать другую стратегию борьбы
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

При этом во второй волне коронавирус может пойти по сценарию гриппа

Украинские медики будут предлагать другую стратегию борьбы с коронавирусом во время второй волны. Данные меры будут направлены на предотвращение нового тотального карантина.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, Украине следует готовиться ко второй волне коронавируса, потому что она может пойти по сценарию гриппа и гриппоподобных заболеваний.

"Мы должны готовить систему здравоохранения к этому, чтобы не вводить тотальный карантин. Когда мы в первый раз заходили в тотальный карантин, мы постепенно ослабляем меры ... Этот опыт будет оценен экспертами, и мы будем предлагать совсем другую стратегию борьбы, когда будет вторая волна", - отметил Ляшко.

Он также добавил, что сейчас нужно предотвратить наслоение разных инфекций, чтобы грипп и коронавирус не циркулировали вместе.

Напомним, ранее в Национальной академии наук заявили, что Украина прошла пик заболеваемости коронавирусом и уже две недели находится на так называемом плато.

До этого Ляшко отмечал, что Украина сможет избежать второй волны коронавируса только в том случае, если будет готова вакцина и начнется массовая вакцинация населения от COVID-19.

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Автор: Данила Крамаренко

Теги Новости Украины COVID-19Виктор ЛяшкоКоронавирус
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