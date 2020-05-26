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У МОЗ назвали умови, за яких вдасться уникнути другої хвилі коронавірусу

Новини » Коронавірус     26.05.2020 - 10:14
У МОЗ назвали умови, за яких вдасться уникнути другої хвилі коронавірусу
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

В іншому випадку - вірус і далі буде поширюватись по світу

У разі масової вакцинації населення або втрачення вірусом сили Україна зможе уникнути другої хвилі коронавірусу. Якщо жодна з цих обставин не проявиться, то коронавірус продовжить циркулювати в світі.

Про це розповів головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко в ефірі "Україна 24".

За його словами, існують головні умови: під час циркуляції інфекція втратить свою агресивність, не буде викликати захворювання в людини й піде на спад або розроблять вакцину і будуть масові щеплення. В іншому випадку - вірус і далі буде поширюватись по світу.

"Епідемічна ситуація не дозволяє сьогодні відмовитися від карантину, тому розроблений поетапний план виходу ... Головне завдання - дотримуватися протиепідемічних вимоги. Якщо ми будемо дотримуватися цих вимог, ми виробимо стратегію, яка може бути застосована в разі настання другої хвилі, яка всіма експертами прогнозується", - заявив він.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я прогнозують новий пік коронавірусу у будь-який момент

Зазначимо, Володимир Зеленський заявляв, що Україна зможе за місяць вийти з усіх етапів коронавірусу.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України КоронавірусМінстерство охорони здоров'я України
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