Ляшко про можливість локдауну в Україні: поки що медична система справляється

"Маємо 11 областей в червоному рівні. Наближаються нові області також в червоний рівень. Чи варто вводити загальнодержавний карантин? Поки що система охорони здоров'я справляється з навантаженням і ... є позитивний результат", - сказав Ляшко.

Він пояснив, що зимовий локдаун вводився в Україні для того, щоб відсунути хвилю коронавірусу, яку прогнозували у лютому.

"У лютому сплеску не було, він зсунувся на березень. Є ряд факторів про які ми говорили, не можна передбачити, як змінюватиметься вірус. Ми не будемо вводити жорстких обмежень, поки медична система не буде близька до колапсу", - наголосив санлікар.

Зазначимо, до цього у Міністерстві охорони здоров'я говорили, що загальнонаціональний локдаун введуть, якщо понад 13 областей країни опиняться у "червоній" зоні карантину. На сьогодні таких областей 11. У регіонах, які опинилися у "червоній" зоні, діють найбільш жорсткі обмеження.