Ляшко спробував зірвати засідання Кабінету міністрів

Ляшко на засіданні Кабміну влаштував перепалку з Гройсманом

Лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко увірвався на засідання Кабінету міністрів і влаштував перепалку з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Ляшко прорвався на засідання уряду і висловив претензії в зв'язку з планами продовжити контракт з правлінням з НАК "Нафтогаз України". За його словами, нардепа з фракцією півгодини не пускали на засідання уряду. Крім того, Ляшко влаштував перепалку з Гройсманом, з питань субсидій та пенсій.

У свою чергу, Гройсман дорікнув Ляшку в "меганекультурній і меганевихованій" поведінці. На даний момент засідання уряду призупинено через дискусію Ляшка з прем'єром.

Відзначимо, на відкритті засідання Гройсман оголосив, що Кабінет міністрів продовжить контракт з главою "Нафтогазу України" Андрієм Коболєвим на нових умовах зі скороченням зарплати і відмовою від щомісячних премій.



До цього наглядова рада НАК направило до Кабміну лист з пропозицією продовжити контракт мінімум на один рік. Згідно з рекомендацією, рівень зарплати Коболєва має становити 50% від місячного посадового окладу, встановленого чинним контрактом. У той же час буде передбачена премія за результатами роботи за рік.