Ляшко: в Україні мінімум три заводи можуть налагодити випуск вакцин
На сьогодні в Україні мінімум три заводи можуть налагодити виробництво вакцин. Переговори про трансфер технологій йдуть, але поки рано говорити про якусь конкретику.
Про це в інтерв'ю lb.ua заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.
За його словами, найбільш швидка можливість запуску власного виробництва вакцин - це трансфер технологій. Але на сьогодні не багато фармацевтичних заводів готові прийняти трансфер технології повного циклу виробництва вакцин.
"Це великі заводи, як мінімум три", - зазначив Ляшко.
Він додав, що поки ще немає підписаних меморандумів і немає розуміння, що має гарантувати держава, щоб це сталося. Але переговори йдуть з американськими та європейськими компаніями, а шанси на запуск випуску вакцин в Україні - великі.
Нагадаємо, раніше міністр науки і освіти Сергій Шкарлет в інтерв'ю РБК-Україна говорив, що сьогоднішня українська наука в змозі зробити вакцину від коронавірусу. Львівські науковці найближчі до цього.
А секретар РНБО Олексій Данілов зазначав, що українські вчені розробили три прототипи вакцин від COVID-19.