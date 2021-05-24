Ляшко: в Україні мінімум три заводи можуть налагодити випуск вакцин

На сьогодні в Україні мінімум три заводи можуть налагодити виробництво вакцин . Переговори про трансфер технологій йдуть, але поки рано говорити про якусь конкретику.

Про це в інтерв'ю lb.ua заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

За його словами, найбільш швидка можливість запуску власного виробництва вакцин - це трансфер технологій. Але на сьогодні не багато фармацевтичних заводів готові прийняти трансфер технології повного циклу виробництва вакцин.

"Це великі заводи, як мінімум три", - зазначив Ляшко.

Він додав, що поки ще немає підписаних меморандумів і немає розуміння, що має гарантувати держава, щоб це сталося. Але переговори йдуть з американськими та європейськими компаніями, а шанси на запуск випуску вакцин в Україні - великі.