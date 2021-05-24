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Українські вчені в змозі зробити вакцину від коронавірусу, - Шкарлет

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Київ, Понеділок 24 травня 2021 12:21
Українські вчені в змозі зробити вакцину від коронавірусу, - Шкарлет Фото: міністр освіти України Сергій Шкарлет (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Сергій Щербина, Анастасія Рокитна

Сьогоднішня українська наука в змозі зробити вакцину від коронавірусу. Львівські науковці найближче до цього.

Про це заявив в інтерв'ю для РБК-Україна міністр освіти України Сергій Шкарлет.

На питання про те, чи здатні українські вчені зробити вакцину від коронавірусу, міністр відповів: "Абсолютно, в стані".

"Нещодавно якраз ми спілкувалися з Володимиром Зеленським і колегами з МОЗ. Я знаю про наш прототип вакцин дуже багато з перших вуст, і в тому, що наші вчені можуть це зробити - не сумніваюся", - сказав Шкарлет.

За його словами, Україна також може виробити вакцину не тольки від коронавірусу, а й від туберкульозу та інших хвороб.

"Ми ж над цим працювали і здатні це зробити. Вчені у нас є. Але так, треба нове обладнання", - зазначив голова МОН.

Американська компанія готова фінансувати в дуже серйозних сумах, інвестиції фармацевтичних компаній, компаній, пов'язаних з розробкою ліків, які готові інвестувати в Україну для створення центрів, додав він.

Нагадаємо, в Україні планують розробити COVID-вакцину до кінця року. Але її потрібно буде випробувати.

Також секретар РНБО Олексій Данилов повідомляв, що українські вчені розробили три прототипи вакцини від COVID-19.

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