Українські вчені в змозі зробити вакцину від коронавірусу, - Шкарлет
Сьогоднішня українська наука в змозі зробити вакцину від коронавірусу. Львівські науковці найближче до цього.
Про це заявив в інтерв'ю для РБК-Україна міністр освіти України Сергій Шкарлет.
На питання про те, чи здатні українські вчені зробити вакцину від коронавірусу, міністр відповів: "Абсолютно, в стані".
"Нещодавно якраз ми спілкувалися з Володимиром Зеленським і колегами з МОЗ. Я знаю про наш прототип вакцин дуже багато з перших вуст, і в тому, що наші вчені можуть це зробити - не сумніваюся", - сказав Шкарлет.
За його словами, Україна також може виробити вакцину не тольки від коронавірусу, а й від туберкульозу та інших хвороб.
"Ми ж над цим працювали і здатні це зробити. Вчені у нас є. Але так, треба нове обладнання", - зазначив голова МОН.
Американська компанія готова фінансувати в дуже серйозних сумах, інвестиції фармацевтичних компаній, компаній, пов'язаних з розробкою ліків, які готові інвестувати в Україну для створення центрів, додав він.
Нагадаємо, в Україні планують розробити COVID-вакцину до кінця року. Але її потрібно буде випробувати.
Також секретар РНБО Олексій Данилов повідомляв, що українські вчені розробили три прототипи вакцини від COVID-19.