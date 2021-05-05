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Данілов розповів про три прототипи українських вакцин від COVID-19

Новость на русском → Середа 05 травня 2021 07:48
Данілов розповів про три прототипи українських вакцин від COVID-19 Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Українські вчені розробили три прототипи вітчизняних вакцин від COVID-19, і нині для завершення доклінічних випробувань необхідна лабораторія класу захисту BSL-3, розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Про це він написав у своїй колонці на "Українській правді".

За словами Данілова, має бути досягнута автономізація виробництва всередині країни, коли держава здатна самостійно забезпечити "безумовний базовий безпечний набір громадянина (харчування, лікування, технології та правопорядок)" в умовах кризи "на кшталт тієї, яку маємо сьогодні", та криз наступних.

"Тоді ми зможемо створити механізм нової якості соціальної довіри між громадянином і державою, що дозволить максимізувати зусилля у подоланні будь-яких національних викликів", - зазначив секретар РНБО.

Данілов переконаний, що різні держави в ситуації з епідемією COVID-19 "виграли час", щоб дати можливість міжнародним організаціям (ВООЗ, ООН та Світовому банку) "консолідувати міжнародні активи, акумулювати ресурси, відновити зв'язки і почати наступ".

Як наголошує секретар РНБО, результатом об'єднаних зусиль людства стали проривні наукові результати, і не тільки в подоланні епідемії коронавірусу та розробці вакцин, але і в боротьбі з онкологічними захворюваннями.

Також Данілов висловився щодо ставлення українців до вакцинації від COVID-19. Зокрема, він навів дані різних соціологічних досліджень, згідно з якими від 45 до 55% громадян не планують прищеплюватися.

"Маємо ситуацію, коли одна частина суспільства свідомо готова піддати ризику зараженню іншу частину, і ця проблема також має стати предметом широкого обговорення", - зазначив він.

Нагадаємо, як розповів раніше в інтерв'ю "РБК-Україна" один з розробників української вакцини від коронавірусу президент компанії DiaPrep System Inc., міжнародний експерт у сфері охорони здоров'я та епідеміології Михайло Фаворов, доклінічні випробування препарату на тваринах пройшли успішно.

Також ми писали про те, що нещодавно голова МОЗ Максим Степанов висловився про українську вакцину від COVID-19, і зазначив, що препарат буде дорожчим, ніж іноземні.

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Новини України Життя РНБО Олексій Данілов Коронавірус Вакцина від коронавірусу
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