Ляшко розповів, чи є зараз проблема в Україні з поставками медикаментів

"У перші два тижні були деякі проблеми з поставками. Вони стосувалися зокрема логістики, оскільки розвезення було ускладнено. По-перше, йшли активні бойові дії, не була визначена зона фронту. По-друге, був ажіотаж в аптеках. Скуповували все і набагато місяців", - зазначив міністр охорони здоров'я.

За його словами, це трохи збило динаміку споживання. І для дистриб'юторів, які розвозили препарати по аптеках, збився графік і розуміння того, куди і в якій кількості необхідно доставляти. Зараз з цим проблем немає, і вже відкрилося більше аптек.

"Препарати є, і логістично намагаємося працювати, щоб люди не відчували збоїв. Але тут можна виділити три зони. Перша - де все працює, як зазвичай. Зона, де є проблеми з розвезенням, оскільки є питання великої кількості блокпостів. І є зона, де ведуться активні бойові дії, і де аптеки не можуть відкритися", - додав він.

Говорячи про ситуацію зі специфічними ліками на кшталт інсулінів, L-тироксину Ляшко зазначив, що проблеми з поставками були тільки в перші тижні.

Коли аптеки закривалися, то з інсуліном і препаратами тиреоїдної групи виник ажіотаж. Зараз з інсуліном проблем немає. Крім того, він виробляється на українських заводах.

"Більше мільйона флаконів інсуліну є в Україні. Ми його закупили як централізовано для поставки в ті регіони, де не працюють аптеки. Також він з'являється в аптеках", - сказав Ляшко.

Він також додав, що інсулін зараз дозволили видавати і по електронному, і по паперовому рецепту. А в Києві була проблема в тому, що препарат не відпускали за паперовим рецептом.

"Що стосується еутирокса і L-тироксину - препаратів тиреоїдної групи - їх споживання в мирний час було 7-8 тисяч упаковок в день. У той час як в перший тиждень війни в день скуповували 60 тисяч упаковок. Через тиждень викупили все, що було на запасах", - заявив Міністр охорони здоров'я.

За його словами, люди думали, що ці препарати можна використовувати для профілактики радіаційних уражень, тому що вони містять йод. Але це не так, і це гормональні препарати, які без призначення лікаря тільки можуть нашкодити організму.

Ляшко зізнався, що дані препарати попросили в якості гуманітарної допомоги, але була проблема, що окупанти пошкодили склад з готовою продукцією одного з українських виробників.

"Але ця ситуація врегульована. Вже приїхав препарат і Берлін-Хемі з Німеччини, і швейцарський Асіно, і гуманітарки нам передали ще 45 тисяч упаковок. Тому зараз проблем з цими препаратами немає", - підсумував Ляшко.