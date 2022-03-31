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Міністр охорони здоров'я розповів, як переселенцю отримати медичну допомогу

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Київ, Четвер 31 березня 2022 08:03
Міністр охорони здоров'я розповів, як переселенцю отримати медичну допомогу Віктор Ляшко (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Щоб отримати медичну допомогу, тимчасовий переселенець повинен звернутися до закладу охорони здоров'я за місцем проживання. Щоб мінімізувати дефіцит ліків, МОЗ на 25% збільшив кількість препаратів для постачання лікарень на території західних областей. Це стосується ліків проти хронічних захворювань.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю РБК-Україна.

Сімейні лікарі наказом Міністерства охорони здоров'я зобов'язані приймати та надавати медичну допомогу всім, незалежно від того, чи підписана в них декларація і з ким у період воєнного стану. І плюс, ми прибрали зменшувальний коефіцієнт для тих, хто хоче набрати понад 1,8 тисячі пацієнтів за декларацією. Адже раніше діяв зменшувальний коефіцієнт - якщо понад 1,8 тисячі, то вже виплачувалося менше коштів від НСЗУ. Зараз цей коефіцієнт прибрали на перші 100 пацієнтів.

Міністр визнає, що поки не все ідеально працює. Але питання взаєморозподілу є. І коли люди після переїзду стають на облік, приходять в лікарню і кажуть, що вони лікувалися тим чи іншим препаратом, то препарати будуть в наявності.

"Проблемне питання, що виникло в перші дні - це лікування діалізних хворих. Оскільки велика кількість діалізних пацієнтів переїхала. Діалізних місць не вистачало саме в обласних центрах. Але зараз і бізнес приєднатися до його вирішення, тому сподіваюся, що з цим поки не буде проблем", - підкреслив Ляшко.

Він також відмітив, що команда міністерства провела нараду з усіма міністрами охорони здоров'я країн ЄС, і тепер в українців є можливість безплатного лікування за кордоном. Це стосується як жертв війни, так і людей з хронічними хворобами.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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