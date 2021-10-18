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Рада може зібратися на позачергову сесію в четвер: що розглянуть

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Київ, Понеділок 18 жовтня 2021 11:24
Рада може зібратися на позачергову сесію в четвер: що розглянуть Фото: спікер Ради Руслан Стефанчук (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Верховна рада України цього тижня може зібратися на позачергову сесію. Вона планується на четвер, 21 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію погоджувальної ради.

"Є попередня ініціатива, яка, я думаю, буде найближчим часом виражена у відповідному листі, що можливо на цьому тижні буде додаткова позачергова сесія, яка присвячена євроінтеграційним законам. Можливо вона буде в четвер, тому я попрошу скорегувати діяльність фракцій і груп", - зазначив спікер Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Верховна рада цього тижня розгляне проект закону про державний бюджет на 2022 рік.

РБК-Україна в матеріалі "Свій парламент. Чи перенесуть у Зеленського дату виборів до наступної Ради" писало про те, як у президента оцінюють можливість перенесення виборів до Ради.

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Руслан Стефанчук Верховна рада
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