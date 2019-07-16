Ляшко пропонує створити Держаний банк земель

Фото: Олег Ляшко (прес-служба)

Ляшко відвідав Кіровоградську область

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко пропонує запровадити відкритий реєстр та Держаний банк земель. Про це він сказав в ході візиту у Кіровоградську область, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

Як стало відомо Ляшку, у Кіровоградській області суддя ухвалила рішення, яким забрала 8 гектарів землі у кількох десятків місцевих жителів і віддала своєму сину-СБУшнику. Серед тих, кого позбавили паю – навіть родина АТОшника.

Ляшко пообіцяв захистити селян та "відвоювати" землю, яка їм належить – надасть повний юридичний супровід та особисто контролюватиме перебіг подій. Щоб подібних ситуацій більше не виникало в Україні, лідер політсили пропонує запровадити відкритий реєстр та Держаний банк земель.

"Люди дають заявки на землю, а їм відмовляють – кажуть, що немає. А СБУшнику, як в цьому селі, віддали землю, на якій селяни господарювали. Ту суддю треба на 15 років посадити в тюрму. Якби був відкритий реєстр землі, люди знали, що є вільна земля, їх би не обманювали і не вимагали хабарі. Тому відкритий реєстр землі – це подолання корупції. Крім того, ми добиваємося, щоб люди мали право успадковувати землю, щоб ніхто не забирав землю, як у цієї жіночки, батьки якої господарювали на тому городі. А сьогодні навмисно ввели 10-15 тисяч гривень за переоформлення паю. Людина в селі таких грошей не має, тому і відмовляється від землі. Ми пропонуємо прийняти закон, щоб паї і хати безкоштовно переоформлялися на дітей", - підкреслив Ляшко.

Лідер РПЛ додав, що запропонований владою ринок земель – величезний обман українців, бо у підсумку вони залишаться без грошей, і без землі.

"Коли нам влада розповідає про ринок земель – спочатку нехай роздасть людям по 2 гектари землі, як належно. Соцпрацівники, ветерани праці, виховательки в дитсадочках, поштарі, вчителі, колгоспники та жителі міст землю не отримують, а начальники, прокурори та депутати землю мають. Мільйони необлікованих гектарів таємно між собою розділяють і тут же перепродують. Цей бардак треба припинити!", - підсумував Ляшко.