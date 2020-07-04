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Ляшко озвучил главное условие для победы Украины над COVID-19

Новости » Коронавирус     04.07.2020 - 19:44
Ляшко озвучил главное условие для победы Украины над COVID-19
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

В Украине ежедневно фиксируют от 800 новых случаев коронавируса

Украина не сможет победить пандемию COVID-19, если граждане и бизнес не будут выполнять ограничительные меры, которые разработал Кабинет министров. В связи с этим в Украине ежедневно подтверждают 800-1000 новых случаев заражения.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире "Украина 24".

При этом он отметил, что не прописывание норм приводит к тому, что люди их нарушают, а это, в свою очередь, формирует негативный имидж и потенциальный источник инфицирования коронавируса.

По мнению Ляшко, рост числа инфицированных на прямую зависит от смягчения карантина и восприятие людьми адаптивного карантина как отмены всех ограничений.

Напомним, за последние сутки COVID-19 подтвердили у 914 пациентов.

Кроме того, к ослаблению карантина не готовы Киев и еще семь областей.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины КоронавирусВиктор Ляшко
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