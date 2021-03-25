ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ляшко відповів, чому в Україну привезли в вісім разів менше доз CoronaVac, ніж планувалось

Новость на русском → Україна, Четвер 25 березня 2021 23:41
Ляшко відповів, чому в Україну привезли в вісім разів менше доз CoronaVac, ніж планувалось Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, чому в Україну привезли тільки 215 тисяч доз китайської вакцини CoronaVac. Планувалось завезення 1,9 млн доз.

Про це він сказав в ефірі ТСН.

За його словами, така ситуація - це "це питання до компанії".

"В Україну завезли 215 тисяч доз вакцини CoronaVac... Зараз вакцина пройде десятиденний лабораторний контроль. Якщо після цього її допустять, вона буде використовуватися. Але будуть використовувати чітко ті 215 тисяч доз у два щеплення", - заявив Ляшко.

Він додав, що Україна закуповує вакцину за власні кошти, а також очікує безкоштовної поставки в рамках ініціативи COVAX.

25 березня в Україну прибула перша партія китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва компанії Sinovac. Всього Україна замовила 2 мільйони доз вакцини. . Препарат пройшов усі етапи клінічних досліджень. Даний препарат використовується в Китаї, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччини, Індонезії, Таїланді, Малайзії та інших країнах.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вакцина CoronaVac після доставки в Україну пройде лабораторний контроль.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Вакцина Віктор Ляшко Коронавірус Вакцина від коронавірусу
NEWS
Китайський CoronaVac доставлять в Україну вже сьогодні: що відомо про вакцину
Китайський CoronaVac доставлять в Україну вже сьогодні: що відомо про вакцину
DAILY
Правосуддя в мережі. Як і навіщо команда Зеленського створює "суд в смартфоні"
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Правосуддя в мережі. Як і навіщо команда Зеленського створює "суд в смартфоні"