Ляшко відповів, чому в Україну привезли в вісім разів менше доз CoronaVac, ніж планувалось

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, чому в Україну привезли тільки 215 тисяч доз китайської вакцини CoronaVac. Планувалось завезення 1,9 млн доз.

Про це він сказав в ефірі ТСН.

За його словами, така ситуація - це "це питання до компанії".

"В Україну завезли 215 тисяч доз вакцини CoronaVac... Зараз вакцина пройде десятиденний лабораторний контроль. Якщо після цього її допустять, вона буде використовуватися. Але будуть використовувати чітко ті 215 тисяч доз у два щеплення", - заявив Ляшко.

Він додав, що Україна закуповує вакцину за власні кошти, а також очікує безкоштовної поставки в рамках ініціативи COVAX.

25 березня в Україну прибула перша партія китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва компанії Sinovac. Всього Україна замовила 2 мільйони доз вакцини. . Препарат пройшов усі етапи клінічних досліджень. Даний препарат використовується в Китаї, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччини, Індонезії, Таїланді, Малайзії та інших країнах.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вакцина CoronaVac після доставки в Україну пройде лабораторний контроль.