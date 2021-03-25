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Ляшко ответил, почему в Украину привезли в восемь раз меньше доз CoronaVac, чем планировалось

Новина українською → Украина, Четверг 25 марта 2021 23:41
Ляшко ответил, почему в Украину привезли в восемь раз меньше доз CoronaVac, чем планировалось Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Даша Харченко

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил, почему в Украину привезли только 215 тысяч доз китайской вакцины CoronaVac. Планировалось завоз 1,9 млн доз.

Об этом сказал в эфире ТСН.

По его словам, такая ситуация - это "это вопрос к компании".

"В Украину завезли 215 тысяч доз вакцины CoronaVac... Сейчас вакцина пройдет десятидневный лабораторный контроль. Если после этого ее допустят, она будет использоваться. Но будут использовать четко 215 тысяч доз в две прививки", - заявил Ляшко.

Он добавил, что Украина закупает вакцину за собственные средства, а также ожидает бесплатной поставки в рамках инициативы COVAX.

25 марта в Украину прибыла первая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac. Всего Украина заказала 2 миллиона доз вакцины. Препарат прошел все этапы клинических исследований. Данный препарат используется в Китае, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии и других странах.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцина CoronaVac после доставки в Украине пройдет лабораторный контроль.

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