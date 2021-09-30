Ляшко оцінив ймовірність локдауну в Україні

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко оцінив можливість введення локдауну в країні. Він повідомив, що про це мова не йде.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву міністра журналістам.

"Про жорсткий карантин чи локдаун мова не йде", - повідомив він.

За його словами, говорити про те, що країна наближається до червоного рівня - зарано.

Раніше у МОЗ розповіли, як працюватиме транспорт в "жовтих" і "червоних" зонах карантину. Поки що мова про закриття чи про обмеження руху транспорту не йде.

Нагадаємо, влада Києва сподівається, що закриття транспорту в столиці при посиленні карантину вдасться уникнути. Разом з тим, у випадку локдауна, для транспорту готують електронні перепустки.