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Ляшко оцінив ймовірність локдауну в Україні

Автор: Анастасія Рокитна

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко оцінив можливість введення локдауну в країні. Він повідомив, що про це мова не йде.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву міністра журналістам.

За його словами, говорити про те, що країна наближається до червоного рівня - зарано.

"Про жорсткий карантин чи локдаун мова не йде", - повідомив він.

Раніше у МОЗ розповіли, як працюватиме транспорт в "жовтих" і "червоних" зонах карантину. Поки що мова про закриття чи про обмеження руху транспорту не йде.

Нагадаємо, влада Києва сподівається, що закриття транспорту в столиці при посиленні карантину вдасться уникнути. Разом з тим, у випадку локдауна, для транспорту готують електронні перепустки.

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Віктор ЛяшкоЛокдаун