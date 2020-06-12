Ляшко назвав причину зростання випадків коронавірусу в Україні

Різке зростання нових випадків коронавірусу в Україні останніми днями пов'язане з послабленням карантину. Через послаблення обмежень зростає кількість соціальних контактів.

Про це заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він пояснив, що соціальні контакти без дотримання санітарних норм можуть призвести до збільшення кількості хворих на коронавірус.

"Ми бачимо зростання через те, що ми кожного тижня починаємо якісь нові пом'якшення. Нові пом'якшення дають результати - відкриті дитячі садки, готелі, транспорт, недавно відкрили об'єкти розміщення, санаторії. Це все призводить до того, що буде більше соціальних контактів, які при недотриманні норм можуть призвести до збільшення кількості нових випадків", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, в Україні другий день поспіль спостерігається різке зростання нових випадків коронавірусу: лабораторії кожного дня виявляють майже 700 хворих.

Раніше Ляшко пояснював зростання нових випадків COVID-19 тим, що у лабораторіях утворилися черги зі зразків, а для їх усунення аналізи передають в інші регіони.