Ляшко назвав втрати медичної системи за час війни

Міністр також зазначив, що на пошкоджених об'єктах працюватиме комісія, і, можливо, кількість зруйнованих збільшиться. Адже іноді візуально виглядає так, що заклад можна відновити, але після комплексної оцінки ситуація змінюється..

"Сьогодні не з усієї території України ми можемо отримати інформацію, тому що немає доступу, щоб реально подивитися і оцінити. Як приклад наводжу Маріуполь: за припущеннями ми розуміємо ступінь пошкодження закладів охорони здоров'я, не оцінивши, тому що не було доступу на територію", - заявив міністр.

Скільки поранено і вбито медичних працівників

Ляшко зазначив, що з 24 лютого вбито 18 цивільних медичних працівників, це без кількості тих, хто був мобілізований до Збройних Сил України і працює або в медичних силах ЗСУ, або як військовослужбовець з автоматом в руках. Крім того, 59 цивільних медиків зараз мають складні поранення і проходять лікування.

Скільки знищено аптек і карет швидкої допомоги

З початку повномасштабного вторгнення Росії з України виведені 87 карет швидкої допомоги - обстріляні, пошкоджені осколками – зараз вони не на маршруті. І 241 швидку окупанти забрали, ми не знаємо, в якому вони стані. Крім того, 47 аптек повністю зруйновані, це в основному приватні об'єкти. Всього ж пошкоджено 505 аптек.