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Ляшко має намір до кінця року вакцинувати від усіх бажаючих

Автор: РБК-Україна

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що поставив перед собою завдання з вакцинації від коронавірусу в країні. Глава МОЗу має намір до кінця цього року провакцинувати всіх бажаючих.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України в Telegram.

"Віктор Ляшко зазначив, що ставить перед собою амбітні цілі до кінця 2021 року вакцинувати від COVID-19 всіх, хто цього бажає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні парламент призначив в якості нового міністра охорони здоров'я колишнього головного санлікаря Віктора Ляшка.

Крім того, Віктор Ляшко пообіцяв за літо вакцинувати від COVID 5 млн українців. Для цього потрібно вакцинувати по 100 тисяч чоловік в день.

Додамо, що напередодні Верховна рада звільнила Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я. Його звільнення пояснили провалом кампанії з вакцинації українців від коронавірусу.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїнивакцинаціяВіктор ЛяшкоКоронавірус