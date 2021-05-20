UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Ляшко намерен до конца года вакцинировать от COVID всех желающих

Автор: РБК-Украина

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что поставил перед собой задачу по вакцинации от коронавируса в стране. Глава Минздрава намерен до конца этого года провакцинировать всех желающих.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram.

"Виктор Ляшко отметил, что ставит перед собой амбициозные цели до конца 2021 вакцинировать от COVID-19 всех, кто этого желает", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня парламент назначил в качестве нового министра здравоохранения бывшего главного санврача Виктора Ляшко.

Кроме того, Виктор Ляшко пообещал за лето вакцинировать от COVID 5 млн украинцев. Для этого нужно вакцинировать по 100 тысяч человек в день.

Добавим, что накануне Верховная рада уволила Максима Степанова с должности министра здравоохранения. Его увольнение объяснили провалом кампании по вакцинации украинцев от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраинывакцинацияВиктор ЛяшкоКоронавирус