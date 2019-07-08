Ляшко виключив зі списку своєї партії трьох кандидатів

Фото: Олег Ляшко (прес-служба)

Ляшко направив рішення до ЦВК

Трьох кандидатів в народні депутати - Віктора Вовка, Олега Купрієнка та Олексія Кириченка – виключили з виборчого списку РПЛ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

Вовка та Купрієнка виключили через самоусунення від партійної роботи, Кириченка – за власним бажанням. Після ухвалення цього рішення на позачерговому партійному з’їзді Олег Ляшко дав настанови іншим кандидатам.

"Я обіцяв, що всі, в тому числі і керівники обласних партійних організацій, матимуть шанс отримати через довіру людей статус народного депутата України. Якщо людина працює – має право на цей статус. Якщо не працює – такого права не має. Тому в результаті проведеного аналізу, ми дійшли висновку: на жаль, ці люди не роблять все для того, щоб партія здобула перемогу", - сказав Ляшко.

Політик наголосив, депутатський мандат треба заслужити своєю щоденною працею, а не виїжджати на чужому горбу.

"Я хочу, щоб кожен, хто отримає мандат народного депутата, вигриз його довірою і підтримкою людей. Я не дозволю нікому отримати мандат на шару. Я вчора повернувся із західної України. За вихідні у мене були 4 зустрічі на Волині, у Рівному та Івано-Франківську. Як може бути так, що лідер пахає, а інші не пахають і отримують мандат? На шару в цьому житті тільки сир у мишоловці. Все інше, що ти здобуваєш своїм горбом – ти цінуєш", - підкреслив лідер РПЛ.

Ляшко підписав рішення про виключення кандидатів у виборчому списку РПЛ та направив його до ЦВК.