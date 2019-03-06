Ляшко кинув виклик аграрно-сировинному колоніалізму, - політолог

Фото: зустріч ФРУ та Радикальної партії (facebook.com/O.Liashko)

Карасьов прокоментував меморандум про співпрацю Федерації роботодавців та Радикальної партії

Підписання меморандуму про співпрацю Федерації роботодавців України (ФРУ) та Радикальної партії свідчить про те, що українські промисловці вважають Олега Ляшка ефективним лобістом інтересів вітчизняної економіки. Таку думку висловив директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

Як відомо, 5 березня 2019 року, лідер Радикальної партії провів зустріч з представниками Федерації роботодавців України, в ході якої були обговорені найбільш критичні питання вітчизняного індустріально-промислового сектору.

За словами Ляшка, за підсумками зустрічі сторони підписали меморандум про співпрацю, в основу якого ліг план Радикальної партії по відродженню економіки України.

"Перший закон, який я підпишу – "Купуй українське, плати українцям!" Всі ці нинішні "прозорі" тендерні процедури призвели до того, що ми втрачаємо мільярди гривень податків, а наші люди сидять без роботи і зарплати. Я не дам купувати французькі вертольоти, китайські турбіни і польські трамваї, поки у нас є "Мотор Січ", "Турбоатом" і "Електрон". Я не дозволю купувати імпортне вугілля, коли у нас запаси власного на 500 років вперед, а наші шахтарі сидять голодні. Я дам компенсації аграрним підприємствам, які купують вітчизняну техніку, щоби по наших полях їздили комбайни "Херсонмаша" та сівалки "Ельворті", а не "Джондіри". Сьогодні наша економіка напівмертва. Але я знаю, як її відродити і зроблю це!", - заявил Ляшко.

На думку Карасьова, наша економіка давно зачекалася політиків, які б ефективно лобіювали її інтереси.

"Чинна влада лобіює інтереси кого завгодно: міжнародних аграрних корпорацій, які скоро принесуть в Україну ГМО, іноземних банків, МВФ та інших різного роду олігархічних і авантюристичних суб'єктів. А національну промисловість лобіювати нікому. Тому Україна скоро стане аграрно-сировинною колонією. Треба кинути виклик сучасному аграрно-сировинному колоніалізму, який нам нав'язують наші західні партнери. Спасибі їм за військову допомогу, але натомість вони не проти поласувати залишками великого індустріального спадщини України. Нам потрібно терміново піднімати промисловість. Потрібна нова індустріалізація. І на цьому давно наполягав Ляшко", - вважає експерт.

Карасьов упевнений, що сам факт того, що з лідером "радикалів" підписала меморандум про співпрацю Федерація роботодавців України, свідчить як раз про те, що у Ляшка дуже великий електорат не тільки в середовищі аграріїв, але і промисловців.

"У Ляшка в команді дуже серйозні люди, які займаються новою промисловою політикою. Так що в даному випадку партія і її лідер діють абсолютно в тренді і відповідають на запит українців. Пора закінчувати з тим, що ми даємо нашим європейським партнером вільну торгівлю в Україні, а нам у відповідь висувають протекціонізм. Ну якщо так, то і ми повинні бути розумними протекціоністами. В цьому і полягає політико-економічна суть гасла Ляшко "Купуй українське плати українцям!". Роботодавці бачать в Ляшку політика, який може захищати їх інтереси. І вони правильно роблять. Адже бути лобістом української промисловості це почесне звання, це хороший лобізм, це той лобізм, який потрібен зараз країні", - резюмував Карасьов.