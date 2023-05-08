Ляшко анонсировал отмену карантина в Украине. Миндзрав проводит аудит

По его словам, власти уже начали пересматривать постановление Кабмина, согласно которому в Украине действует карантин. И вскоре начнется подготовка к отмене этого постановления, поскольку оно влечет за собой как противоэпидемические ограничения, так и другие действия, связанные с хозяйствующими субъектами во время карантина. Но одномоментно отменить его нельзя из-за экономических факторов.

"Мы рассматриваем отмену всего этого. Однако к этому надо подготовиться. Сейчас мы оценим состояние готовности отмены всех карантинных ограничений. Поэтому мы сейчас проводим внутренний аудит и потенциально готовимся к тому, чтобы выйти с официальной позицией и сказать, что карантин будет отменен с такого-то числа", - уточнил министр.