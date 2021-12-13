В Україні покращується ситуація з коронавірусом. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував вихід ще двох областей з "червоної" зони.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра.
За його словами, вже 5 тижнів поспіль фіксується тенденція до зменшення кількості зареєстрованих випадків COVID-19.
"Ці показники дозволяють нам вивести з "червоного" рівня епідемічної небезпеки ще дві області - Вінницьку та Хмельницьку", - сказав він.
Нагадаємо, Україну знову поділили на зони карантину, "помаранчева" зона збільшилась.