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Пугал школы терактами. Киберполиция заблокировала Telegram-канал на Закарпатье

Украина, Пятница 15 марта 2024 20:06
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Пугал школы терактами. Киберполиция заблокировала Telegram-канал на Закарпатье Фото: Киберполиция заблокировала Telegram-канал в Закарпатье (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Киберполиция Закарпатья заблокировала Telegram-канал, который пугал учеников и школы терактами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Департамента киберполиции.

"Сегодня оперативники киберполиции и уголовного розыска Закарпатья обнаружили и заблокировали созданный 13 марта Telegram-канал, в котором пугали осуществлением терактов в учебных заведениях г. Мукачево", - сообщили правоохранители.

По данным полиции, на момент блокировки аудитория онлайн-ресурса насчитывала более 5500 участников.

Для установления владельца канала правоохранители направили запрос к иностранному провайдеру. В настоящее время проводится проверка.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что украинцев также предупредили о том, что злоумышленники распространяют фейковые СМС о поступлении посылок от имени известного почтового сервиса.

Также мошенники в интернете все чаще используют в своих схемах фишинговые сайты. Киберполицейские объяснили, как не стать жертвой аферистов.

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