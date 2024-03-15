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Лякав школи терактами. Кіберполіція заблокувала Telegram-канал на Закарпатті

Україна, П'ятниця 15 березня 2024 20:06
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Лякав школи терактами. Кіберполіція заблокувала Telegram-канал на Закарпатті Фото: Кіберполіція заблокувала Telegram-канал на Закарпатті (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Кіберполіція Закарпаття заблокувала Telegram-канал, який лякав учнів та школи терактами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Департаменту кіберполіції.

"Сьогодні оперативники кіберполіції та карного розшуку Закарпаття виявили та заблокували створений 13 березня Telegram-канал, у якому жахали здійсненням терактів у навчальних закладах м. Мукачево", - повідомили правоохоронці.

За даними поліції, на момент блокування аудиторія онлайн-ресурсу налічувала понад 5500 учасників.

Для встановлення власника каналу правоохоронці направили запит до іноземного провайдера. Наразі проводиться перевірка.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українців також попередили про те, що зловмисники розповсюджують фейкові СМС про надходження посилок від імені відомого поштового сервісу.

Також шахраї в інтернеті все частіше використовують у своїх схемах фішингові сайти. Кіберполіцейські пояснили, як не стати жертвою аферистів.

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