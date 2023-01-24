Ложились один за другим. Снайперы ВСУ ликвидировали четырех оккупантов (видео)
Пара украинских снайперов ликвидировала четырех оккупантов на одном из украинских оборонных рубежей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на силы Специальных Операций ВС Украины.
"Оккупанты ложились один за другим. Снайперская пара ССО Украины отработала по противнику", - заявили в ССО.
По их словам, двое снайперов предварительно сообщили, что противник планирует наступление в указанном районе. По радиоперехвату стало понятно, что враг уже информирован о возможной работе украинских снайперов, однако фраза "предупрежден - вооружен", на этот раз не сработала.
"После обнаружения двух российских солдат, наши снайперы ликвидировали одного из них. После чего на помощь врагу подошли еще двое бойцов. В итоге четыре тела оккупантов украсили ландшафт на одном из наших оборонительных рубежей", - рассказали в силах Специальных Операций.
Напомним, бойцы мариупольского сопротивления показали фото последствий от взорванного внедорожника, в котором находились военные Российской Федерации.
РБК-Украина сообщало, что в Генштабе заявили, что ВСУ сбили российский Су-25 на Донбассе.
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