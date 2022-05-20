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Над Львівською областю помітили крилату ракету. Спрацювала ППО

Фото: голова Львівської ОВА Максим Козицький (facebook.com/kozytskyy.maksym)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 20 травня вранці над Львівською областю була помічена, ймовірно, крилата ракета. Спрацювали сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького у Facebook.

"Мали одне сповіщення про повітряну тривогу (від 8 ранку 19 травня до 8 ранку 20 травня). На пості візуального спостереження помітили ймовірно крилату ракету. Дякую нашим силам ППО, що небо над Львівщиною залишилося спокійним", - написав він.

Нагадаємо, вночі 17 травня російські війська завдали ракетних ударів по Львівській області, що стало однією з найбільших атак на регіон за кількістю випущених ракет.

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Львівська областьПВО