Над Львівською областю помітили крилату ракету. Спрацювала ППО

"Мали одне сповіщення про повітряну тривогу (від 8 ранку 19 травня до 8 ранку 20 травня). На пості візуального спостереження помітили ймовірно крилату ракету. Дякую нашим силам ППО, що небо над Львівщиною залишилося спокійним", - написав він.

Нагадаємо, вночі 17 травня російські війська завдали ракетних ударів по Львівській області, що стало однією з найбільших атак на регіон за кількістю випущених ракет.

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