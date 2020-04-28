Во Львовской области зарегистрировали 13 новых случаев коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сейчас в области зарегистрирован 371 случай инфицирования коронавирусом

По состоянию на утро 28 апреля во Львовской области зарегистрирован 371 случай инфицирования коронавирусной инфекцией, из которых 13 человек заболели за прошедшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Как сообщается, сейчас во Львовской области зарегистрирован 371 случай инфицирования коронавирусом, а также 13 летальных случаев и еще 58 пациентов выздоровели.

Кроме того, за весь период во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 1633 человека, из них госпитализировали - 344, на амбулаторном лечении находится - 1289 человек, выписали - 243 пациентов. Сейчас в больнице находится 101 человек, из них в реанимации - четыре лица, на аппаратные ИВЛ нет никого.

Напомним, вчера во Львовской области зафиксировано 358 случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 12 человек умерли и 57 вылечились.

РБК-Украина ранее сообщало, что в областной больнице интенсивного лечения в Мариуполе около тысячи медиков пройдут проверку на COVID-19. Все они контактировали с 19 медиками, у которых был подтвержден коронавирус.