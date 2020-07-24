У Львівській області запускають ще 46 приміських потягів

"Укрзалізниця" відновлює курсування 46 приміських потягів у Львівській області. Перші з них вирушать у рейси вже від сьогодні, а решта на наступному тижні.

Про це повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".

Зокрема, від сьогодні буде відновлено рух 11 потягів за такими маршрутами:

№ 6109 Львів - Мостиська-2 (09:00-11:03);

№ 6112 Мостиська-2 - Львів (16:42-19:05);

№ 6437 Коломия - Івано-Франківськ (21:05-23:00);

№ 6452 Коломия - Заліщики (08:30-11:38);

№ 6451 Заліщики - Коломия (12:39-15:38);

№ 6441 Коломия - Рахів (09:05-13:22);

№ 6442 Рахів - Коломия (14:22-18:18);

№ 6092 Львів - Здолбунів (10:08-14:31);

№ 6093 Здолбунів - Львів (09:30-13:19);

№ 6204 Тернопіль - Підволочиськ (09:19-10:35);

№ 6207 Підволочиськ - Тернопіль (18:19-19:33).

Нагадаємо, раніше УЗ запустила 7 приміських потягів на Львівському напрямку і продовжила рух поїзда Снятин-Коломия-Снятин до Чернівців.

Крім того, минулого тижня було відновлено залізничне сполучення з Чернівцями.

Також РБК-Україна повідомляло, що в "Укрзалізниці" розраховують повністю відновити пасажирське сполучення вже в серпні.