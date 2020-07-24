У Львівській області запускають ще 46 приміських потягів

Пасажири зобов'язані під час подорожей використовувати засоби індивідуального захисту
"Укрзалізниця" відновлює курсування 46 приміських потягів у Львівській області. Перші з них вирушать у рейси вже від сьогодні, а решта на наступному тижні.
Про це повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".
Зокрема, від сьогодні буде відновлено рух 11 потягів за такими маршрутами:
Нагадаємо, раніше УЗ запустила 7 приміських потягів на Львівському напрямку і продовжила рух поїзда Снятин-Коломия-Снятин до Чернівців.
Крім того, минулого тижня було відновлено залізничне сполучення з Чернівцями.
Також РБК-Україна повідомляло, що в "Укрзалізниці" розраховують повністю відновити пасажирське сполучення вже в серпні.