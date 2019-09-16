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У Львівській області розпочалися навчання Rapid Trident-2019

Новини » Суспільство    16.09.2019 - 12:25
У Львівській області розпочалися навчання Rapid Trident-2019
Фото: навчання Rapid Trident-2019 (mil.gov.ua)

У навчаннях Rapid Trident-2019 беруть участь військові з 14 країн

У Львівській області на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки розпочалися міжнародні навчання Rapid Trident-2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Гал-інфо".

Повідомляється, що в цьому році до навчань залучили понад 3500 осіб з 14 країн світу - України, США, Канади, Болгарії, Грузії, Італії, Литви, Молдови, Польщі, Румунії, Туреччини і Великобританії. Контингент американської і канадської армії становить близько 500 осіб.

Україна на навчаннях представлена бійцями однієї з гірничо-штурмових бригад Сухопутних військ ЗСУ, ЛитПолУкрбрига, оперативною групою цивільно-військового співробітництва ВСУ, підрозділами РХБ захисту та оперативного забезпечення, а також батальонно-тактичною групою МВС.

Фото: навчання Rapid Trident-2019 (mil.gov.ua)

"Переважна більшість українських військовослужбовців мають досвід участі в бойових діях у зоні АТО / ООС на території Донецької і Луганської областей. Крім того, до командно-штабної фази навчань залучаються українські армійці зі складу багатонаціональної литовсько-польсько-української бригади, яка була створена в 2014 році", - йдеться в повідомленні.

Навчання проводяться з допомогою систем імітаційного моделювання, які дозволяють відпрацьовувати дії своїх підрозділів і умовного противника в єдиному віртуальному просторі в режимі реального часу. Крім того, задіяно більше шести сотень одиниць автомобільної техніки, бойових броньованих машин різного класу і чотири вертольоти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Запорізькій області пройшли антитерористичні навчання Служби безпеки України.

У навчаннях Rapid Trident-2019 візьмуть участь 3,6 тис. українських військових
Новини України Збройні сили УкраїниученияЛьвовская область
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