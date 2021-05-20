У Львівській області задіяли понад 100 одиниць техніки для ремонту траси Р-15

У рамках "Великого будівництва" президента на одній з ділянок компанія "Автомагістраль-Південь" вже розпочала влаштування верхнього шару покриття із щебенево-мастикової асфальтобетонної суміші.

Ремонт траси триває одночасно на двох ділянках: км 89+538 - км 114+311 та км 137+000 - км 159+780.

На першому 25-кілометровому відрізку дороги від села Острів у напрямку межі з Волинською областю роботи стартували на початку березня. Там вже зробили розпушення асфальтобетонного покриття, розподілення нового щебеневого матеріалу і регенерацію конструктивних шарів дорожнього одягу за методом "холодного ресайклінгу" та влаштування вирівнюючого шару із крупнозернистої асфальтобетонної суміші.

Тепер там розпочали влаштування верхнього шару покриття із щебенево-мастикової асфальтобетонної суміші. Також влаштовують з’їзди та примикання, кільцеві розв’язки, облаштовують автобусні зупинки, влаштовують майданчик для габаритно-вагового контролю.

На другому відрізку протяжністю 22,7 км від міста Великі Мости до села Боянець роботи стартували у травні. Наразі фахівці компанії виконують розпушення покриття, регенерацію дорожньої основи за методом "холодного ресайклінгу" та влаштування нижнього шару покриття із крупнозернистої асфальтобетонної суміші.

На ділянці залишилося влаштувати верхній шар дорожнього покриття, укріпити узбіччя, встановити бар’єрні огородження та знаки, нанести розмітку.

Повністю завершити роботи на ділянці планується у липні цього року.