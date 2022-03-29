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У Львівській області ЗСУ вчора збили ворожі ракети. Від падіння уламків виникла пожежа

Фото: у Львівській області збили російські ракети (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Львівській області у понеділок, 28 березня, Збройні Сили України ліквідували російські ракети. Від падіння уламків виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Командування Повітряних Сил ЗСУ та очільника Львівської ОВА Максима Козицького.

"Наприкінці доби 28-го березня, з території Республіки Білорусь, винищувачем окупантів було випущено дві ракети типу "Х", які рухалися у напрямку міста Львова. Обслугами радіотехнічних військ цілі були вчасно виявлені та знищені зенітними ракетними військами на відстані близько 30 км до обласного центру", - йдеться у повідомленні ЗСУ.

Проте Козицький зазначає, що у Золочівському районі було збито три ракети. Від падіння уламків загорілася суха трава. Пожежу вдалося локалізувати. На щастя, жертв немає.

Крім того, українські захисники знищили два російських БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти обстріляли будівлю Миколаївської ОВА. Поки відомо про 9 постраждалих.

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