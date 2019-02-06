У Львівській області з військової частини викрали подаровану США оптику

Іллюстративне фото (portal lviv ua)

Зі складу військової частини викрали оптику на суму майже 4,5 млн гривень

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань у Львові, за процесуального керівництва військової прокуратури Львівського гарнізону викрили факт розкрадання майна зі складу військової частини на суму майже 4,5 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДБР.

Повідомляється, що 2017 року з військових частин у Львівській області викрали 7 тепловізійних прицілів марки ARCHER та 8 приладів нічного бачення. Ці оптичні прилади були виділені Україні урядом США в рамках програми міжнародної технічної допомоги.

"За версією слідства, викрадення військового майна відбулося через недбале ставлення начальника складу ракетно-артилерійського озброєння до обліку та збереження ввіреного майна", - повідомили у ДБР.

У прес-службі зазначили, що військовослужбовцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану).

Нагадаємо, 28 грудня минулого року у Львівській області оголосили вирок солдату за викрадення зброї та боєприпасів.

Раніше РБК-Україна писало, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Клімпуш-Цинцадзе заявляла, що Україна зацікавлена почати масштабну закупівлю високотехнологічного оборонного обладнання зі США, у тому числі, додаткових комплексів летального зброї.