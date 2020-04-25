У Львівській області військових підозрюють у продажі запчастин до вертольотів

Військова прокуратура Львівського гарнізону викрила посадовців двох військових частин, що обслуговують авіаційну техніку Збройних сил України, на розкраданні майна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

Слідство встановило, що військовослужбовці, відповідальні за облік та належне збирання вертольотів Мі-8 та Мі-24, діючи у складі злочинної групи з цивільними, налагодили механізм фіктивного списання майна. Військові реалізовували дороговартісні запчастини представникам різних комерційних структур.

"Наразі проводяться обшуки за місцем служби та проживання посадовців. Під час обшуків вилучено 3500 доларів, викрадені запчастини до авіаційної техніки, документи та інші речові докази", - розповіли в прокуратурі.

Зазначається, що загальна сума збитків, нанесених військовим частинам в результаті незаконної діяльності, становить близько 30 тисяч доларів. Військовим було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що контррозвідка СБУ викрила посадовців Державного підприємства "Житомирський бронетанковий завод" на розкраданні державних коштів під час закупівля запчастин сумнівної якості. Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 2 ст. 364 КК України.