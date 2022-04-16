У Львівській області під ранок працювали системи ППО

У Львівській області під ранок були чутні вибухи. Над регіоном працювали системи протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Львівської ОВА Максима Козицького в Telegram .

"Під час повітряної тривоги, що почалася о 05:46 і тривала до 07:02, працювали наші сили протиповітряної оборони", - написав він.

Однак Козицький не надав жодних деталей, повідомивши, що більше інформації буде пізніше.