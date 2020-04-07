У Львівській області встановлять 14 постів на кордонах в'їзду і виїзду

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На них буде організований моніторинг стану здоров'я подорожуючих шляхом безконтактного вимірювання температури

На засіданні обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обговорили ситуацію з коронавірусом. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Львівської ОДА.

Зокрема, буде організовано 14 стаціонарних постів на кордонах в'їзду/виїзду до 5 областей. На них буде організований моніторинг стану здоров'я подорожуючих шляхом безконтактного вимірювання температури.

Разом з тим, рішенням комісії ТЕБ та НС жителям Львівської області заборонено з 6.04.2020 перебувати у громадських місцях без маски або респіратора, переміщатися групою більше 2-х осіб, перебувати в громадських місцях особам до 14 років без супроводу дорослих, відвідувати парки та зони відпочинку та проводити заходи, в яких бере участь понад 10-ти осіб тощо.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я може в середу, 8 квітня, заборонити роботу ринків в Україні без винятків у разі систематичних порушень умов карантину.

Додамо, у Міністерстві охорони здоров'я планують почати масове тестування населення на захворювання коронавірусом в Україні. Тестування буде впроваджуватися в кілька етапів. Також планується запуск роботи мобільних лабораторій.