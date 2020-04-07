ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Львівській області встановлять 14 постів на кордонах в'їзду і виїзду

Новини » Коронавірус     07.04.2020 - 08:17
У Львівській області встановлять 14 постів на кордонах в'їзду і виїзду
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На них буде організований моніторинг стану здоров'я подорожуючих шляхом безконтактного вимірювання температури

На засіданні обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обговорили ситуацію з коронавірусом. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Львівської ОДА.

Зокрема, буде організовано 14 стаціонарних постів на кордонах в'їзду/виїзду до 5 областей. На них буде організований моніторинг стану здоров'я подорожуючих шляхом безконтактного вимірювання температури.

Разом з тим, рішенням комісії ТЕБ та НС жителям Львівської області заборонено з 6.04.2020 перебувати у громадських місцях без маски або респіратора, переміщатися групою більше 2-х осіб, перебувати в громадських місцях особам до 14 років без супроводу дорослих, відвідувати парки та зони відпочинку та проводити заходи, в яких бере участь понад 10-ти осіб тощо.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я може в середу, 8 квітня, заборонити роботу ринків в Україні без винятків у разі систематичних порушень умов карантину.

Додамо, у Міністерстві охорони здоров'я планують почати масове тестування населення на захворювання коронавірусом в Україні. Тестування буде впроваджуватися в кілька етапів. Також планується запуск роботи мобільних лабораторій.

В японському університеті коронавірусом заразилися 18 лікарів-стажистів Заходи мерів: як найбільші міста України борються з коронавірусом
Новини України КоронавірусЛьвовская областьвъезд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся