У Львівській області три дні гасили пожежу на сміттєзвалищі

Фото: пожежа на сміттєзвалищі (facebook.com/MNSLVIV)

Складність гасіння полягала у віддаленості вододжерела і шквальним вітром

У Львівській області рятувальники ліквідували пожежу на сміттєзвалищі яку гасили протягом трьох днів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Facebook Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомляється, що пожежу на відкритій території полігону твердих побутових відходів в м. Новояворівськ, Яворівського району було ліквідовано 12 березня о 13:55. Повідомлення про загорання на території сміттєзвалища рятувальники отримали ще вранці 10 березня.

"Упродовж 3 днів рятувальники доклали максимум зусиль аби ліквідувати горіння. Площа пожежі склала 8000 кв.м. Складність гасіння пожежі полягала у віддаленості вододжерела і малих запасах води. Найближча водойма розташована на відстані близько 2 км. Крім того, ліквідація пожежі ускладнювалася несприятливими погодними умовами, зокрема, шквальним вітром", - йдеться в повідомленні.

Причину виникнення загорання та обставини події встановлюють правоохоронці. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рятувальники протягом двох днів 5 та 6 лютого гасили пожежу на території Полтавського міського сміттєзвалища твердих побутових відходів в с. Макухівка Полтавського району.

РБК-Україна писало, що 11 березня у Красногорівці Донецької області під час пожежі загинули чотири особи.