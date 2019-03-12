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У Львівській області три дні гасили пожежу на сміттєзвалищі

Новини » Надзвичайні події    12.03.2019 - 15:53
У Львівській області три дні гасили пожежу на сміттєзвалищі
Фото: пожежа на сміттєзвалищі (facebook.com/MNSLVIV)

Складність гасіння полягала у віддаленості вододжерела і шквальним вітром

У Львівській області рятувальники ліквідували пожежу на сміттєзвалищі яку гасили протягом трьох днів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Facebook Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). 

Повідомляється, що пожежу на відкритій території полігону твердих побутових відходів в м. Новояворівськ, Яворівського району було ліквідовано 12 березня о 13:55. Повідомлення про загорання на території сміттєзвалища рятувальники отримали ще вранці 10 березня.

"Упродовж 3 днів рятувальники доклали максимум зусиль аби ліквідувати горіння. Площа пожежі склала 8000 кв.м. Складність гасіння пожежі полягала у віддаленості вододжерела і малих запасах води. Найближча водойма розташована на відстані близько 2 км. Крім того, ліквідація пожежі ускладнювалася несприятливими погодними умовами, зокрема, шквальним вітром", - йдеться в повідомленні. 

Причину виникнення загорання та обставини події встановлюють правоохоронці. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рятувальники протягом двох днів 5 та 6 лютого гасили пожежу на території Полтавського міського сміттєзвалища твердих побутових відходів в с. Макухівка Полтавського району.

РБК-Україна писало, що 11 березня у Красногорівці Донецької області під час пожежі загинули чотири особи

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