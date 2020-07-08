У Львівській області на торгівлі зброєю затримали священика

Фото: зброя (РБК-Україна)

Раніше його вже притягали до кримінальної відповідальності

У Львівській області силовики затримали священника на торгівлі зброєю через інтернет. Він був на випробувальному терміні, оскільки священника раніше притягували до кримінальної відповідальності.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

За даними правоохоронців, чоловік у власному будинку організував збройну. Через інтернет купував стартові, шумові пістолети та макети інших видів зброї, переробляв їх на бойові. Також він виготовляв патрони до цих пістолетів. Надалі підшукував покупців та поштою переправляв їм зброю.

При цьому в грудні 2018 року його затримували за незаконне поводження зі зброєю. Згідно з вироком суду, він був засуджений до 5 років в'язниці. Пізніше його звільнили.

"На підставі ст. 75 КК його звільнено від відбування покарання з випробуванням, якщо він протягом двох років не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки", - йдеться в повідомленні.

Фото з місця затримання священнослужителя (facebook.com/UA.National.Police)

Тому, щоб уникнути відповідальності, затриманий використав фіктивні анкетні дані при подальшому продажу зброї.

Зараз силовики проводять обшуки у Львівській, Черкаській та Київській областях, зокрема, за місцем проживання зловмисника, а також у покупців зброї.

"Зараз вже вилучено 8 пістолетів, рушниця, 15 магазинів, 6 глушників, 165 патронів, світлошумові гранати та інші елементи зброї. Обшуки тривають", - йдеться в повідомленні.

За скоєне фігурантові загрожує від 3 до 7 років в'язниці.



Як повідомляло РБК-Україна, раніше в Рівненській області викрили священника на торгівлі зброєю: він привозив зброю та вибухівку з району проведення АТО та ООС.

Крім цього, у Львові викрили колишнього військового на торгівлі зброєю.