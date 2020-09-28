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У Львівській області митники незаконно ввозили вантажівки в Україну

Автор: РБК-Україна

СБУ виявила схему ввезення вантажівок іноземного виробництва в Україну. У ній брали участь митники з Львівської області.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Працівники одного з митних постів спільно з представниками комерційних та митно-брокерських структур налагодили механізм незаконного імпорту вантажівок з допомогою внесення до бази даних недостовірної інформації щодо VIN-кодів та реєстраційних номерами автомобілів.

Ця схема завдала збитків держбюджету на майже 17 мільйонів гривень.

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Порушено кримінальну справу за ч.2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

Раніше повідомлялося, що в Харкові СБУ викрила групу, яка підробляла і продавала ліки.

Також РБК-Україна писало, що СБУ викрила масштабне виробництво неякісних і небезпечних для здоров'я антисептичних засобів в Київській області.

У вересні Служба безпеки розкрила схему незаконного розмитнення автомобілів.

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