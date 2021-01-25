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У Львівській області зіткнулися мікроавтобус і автомобілі, загинули дві людини

Автор: РБК-Україна

У понеділок, 25 січня, у Львівській області зіткнулися мікроавтобус та два легкових автомобіля. В результаті події загинули дві людини, ще чотири отримали поранення.

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Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомляється, що сьогодні о 16:17 на автодорозі "Київ-Чоп" поблизу с. Дубина Сколівського району сталося зіткнення.

Чотирьох постраждалих госпіталізовано в стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, раніше у Львівській області потяг протаранив автобус на переїзді. В результаті події постраждали дві людини, один з яких помер у лікарні.

Крім того, в кінці грудня з рейок зійшов "Бориспільський експрес". "Укрзалізниця" проводила розслідування інциденту, щоб встановити всі обставини і причини.

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