ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Во Львовской области столкнулись микроавтобус и автомобили, погибли два человека

Автор: РБК-Украина

В понедельник, 25 января, во Львовской области столкнулись микроавтобус и два легковых автомобиля. В результате происшествия погибли два человека, еще четыре получили ранения.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщается, что сегодня в 16:17 на автодороге "Киев-Чоп" вблизи с. Дубина Сколевского района произошло столкновение.

Четырех пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, ранее во Львовской области поезд протаранил автобус на переезде. В результате происшествия пострадали два человека, один из которых скончался в больнице.

Кроме того, в конце декабря с рельсов сошел "Бориспольский экспресс". "Укрзализныця" проводила расследование инцидента, чтобы установить все обстоятельства и причины.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДТПЛьвовская область