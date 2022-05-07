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У Львівській області СБУ затримала росіянина, який допомагав окупантам

У Львівській області затримали росіянина (facebook.com/ssu.lviv)
Автор: Тетяна Самарук

Служба безпеки України у Львівській області викрила росіянина, який завдавав шкоди державній безпеці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Так, 7 травня виявлено громадянина Росії, який проводив деструктивну діяльність у Львівському регіоні.

"Чоловік вів політику на підтримку російської агресії, возвеличував керівництво Росії та поширював пропагандистські матеріали із запереченням окупації українських територій", - заявили в СБУ.

Також було встановлено, що тривалий час він переховувався в одному з помешкань неподалік стратегічного об'єкта критичної інфраструктури. Наразі там здійснюються превентивні заходи для унеможливлення диверсій.

Наразі готуються документи для відправлення зловмисника з України.

Раніше ми повідомляли, що у Харківській області СБУ взяла в полон 11 російських снайперів, які обстрілювали позиції ЗСУ.

Також ми писали, що СБУ запобігла ракетному обстрілу об’єктів Нацгвардії у Київській області.

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Служба безпеки УкраїниЛьвівська область