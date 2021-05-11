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У Львівській області СБУ перевірятиме документи і транспорт у жителів: названа причина

Новость на русском → Львівська область, Вівторок 11 травня 2021 12:25
У Львівській області СБУ перевірятиме документи і транспорт у жителів: названа причина Фото: в області пройдуть антитерористичні навчання СБУ (facebook.com/ssu.lviv)
Автор: Ігор Литвиненко

У Львівській області 12-14 травня пройдуть антитерористичні навчання Служби безпеки України. У цей період у громадян можуть перевіряти документи і транспорт.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

У спецслужбі зазначають, що навчання проходитимуть у населених пунктах Жовква, Куликів та Дубляни в максимально наближених умовах до реальних.

"Під час навчань передбачено проведення обмежувальних заходів на окремих територіях, можливість перевірки документів громадян, огляду автомобільного транспорту. Тому СБУ просить громадян мати при собі документи, що засвідчують особу. Всі дії будуть відбуватися в рамках чинного законодавства і з безумовним дотриманням прав і свобод людини", - повідомили в СБУ.

Також громадян у разі виявлення підозрілих предметів або засобів ураження, а також отримання інформації про можливі диверсії та терористичні дії повідомляти за номерами "гарячої лінії" УСБУ у Львівській області (032) 261-61-42, або телефонувати - 102.

Нагадаємо, в кінці квітня антитерористичні навчання проводилися в Рівному. За легендою, терористи нібито захопили будівлю облдержадміністрації.

Також РБК-Україна писало, що поліцейські в Хмельницькій області провели навчання і бойове злагодження перед ротацією в зону ООС.

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