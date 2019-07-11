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У Львівській області в ДТП з мікроавтобусом постраждали 4 людини

Новини » Надзвичайні події    11.07.2019 - 11:54
У Львівській області в ДТП з мікроавтобусом постраждали 4 людини
Ілюстративне фото (pershij.com.ua)

Мікроавтобус наїхав на велосипедиста і зіткнувся з легковим авто

У Львівській області в Городоцькому районі в результаті зіткнення мікроавтобуса з велосипедистом, а потім з "Жигулями" постраждали чотири людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції Львівської області.

За інформацією правоохоронців, водій мікроавтобуса "Мерседес Спринтер", 44-річний львів'янин, скоїв наїзд на велосипедиста, 48-річного жителя Рівненської області, після чого мікроавтобус зіткнувся з автомобілем ВАЗ-2106, яким керував 27-річний житель Самбірського району.

"В результаті зіткнення тілесні ушкодження отримав велосипедист, а також водій і пасажири "Жигулів" 14 і 45 років", - повідомляє Нацполиция Львівської області.

Зараз поліцейські встановлюють обставини події та вирішують питання про відкриття кримінальної справи.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області зіткнулися два автомобілі, в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє дітей, ще двоє людей травмовано. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Як повідомляло РБК-Україна, нещодавно на автотрасі Київ-Чоп зіткнулися легковий автомобіль і військовий автомобіль, у результаті чого загинули двоє військовослужбовців.

 

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