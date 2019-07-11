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Во Львовской области в ДТП с микроавтобусом пострадали 4 человека

Новости » Происшествия    11.07.2019 - 11:54
Во Львовской области в ДТП с микроавтобусом пострадали 4 человека
Иллюстративное фото (pershij.com.ua)

Микроавтобус наехал на велосипедиста и столкнулся с легковым авто

Во Львовской области в Городоцком районе в результате столкновения микроавтобуса с велосипедистом, а потом с "Жигулями" пострадали четыре человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Львовской области.

По информации правоохранителей, водитель микроавтобуса "Мерседес Спринтер", 44-летний львовянин, совершил наезд на велосипедиста, 48-летнего жителя Ровенской области, после чего микроавтобус столкнулся с автомобилем ВАЗ-2106, которым управлял 27-летний житель Самборского района.

"В результате столкновения телесные повреждения получил велосипедист, а также водитель и пассажиры "Жигулей "14 и 45 лет", - сообщает Нацполиция Львовской области.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и решают вопрос об открытии уголовного дела.

Напомним, в Ивано-Франковской области столкнулись два автомобиля, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое детей, еще двое людей травмированы. Полиция открыла уголовное производство.

Как сообщало РБК-Украина, недавно на автотрассе Киев-Чоп столкнулись легковой автомобиль и военный автомобиль, в результате чего погибли двое военнослужащих.

 

В Ивано-Франковской области в ДТП погибли двое детей Поезд "Интерсити+" столкнулся с автомобилем на переезде
Новости Украины ДТПпроишествияЛьвовская область
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