У Львівській області внаслідок ДТП постраждало 8 людей

Усіх постраждалих доставили у лікарню для надання медичної допомоги, діагнози уточнюються

Сьогодні, 30 липня, у Львівській області внаслідок дорожно-транспортної пригоди (ДТП) постраждало 8 людей. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Як зазначається, аварія сталась близько 15-ї години дня на автодорозі Львів-Луцьк поблизу села Стоянів у Радехівському районі. Зіткнулись автомобілі "Шкода Октавія" та "Фольксваген Транспортер".

Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали водій та семеро пасажирів "Фольксвагена", один з яких - іноземець. Усіх доставили у лікарню для надання медичної допомоги, діагнози уточнюються.

"Наразі поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні в Оболонському районі Києва водій Honda Accord влаштував масштабне ДТП за участю 7 автомобілів. По прибуттю на місце події поліція констатувала у водія сильне алкогольне сп'яніння - 2,92 проміле.

Раніше повідомлялося, що у Києві у п'ятницю, 27 липня, водій позашляховика Volkswagen Tiguan на пішохідному переході на смерть збив жінку.