Во Львовской области в результате ДТП пострадало 8 человек

Всех пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи, диагнозы уточняются

Сегодня, 30 июля, во Львовской области вследствие дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадало 8 человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Как отмечается, авария произошла около 15 часов дня на автодороге Львов-Луцк вблизи села Стоянов в Радеховском районе. Столкнулись автомобили "Шкода Октавия" и "Фольксваген Транспортер".

В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и семь пассажиров "Фольксвагена", один из которых - иностранец. Всех доставили в больницу для оказания медицинской помощи, диагнозы уточняются.

"Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня в Оболонском районе Киева водитель Honda Accord усроил масштабное ДТП с участием 7 автомобилей. По прибытию на место происшествия полиция констатировала у водителя сильное алкогольное опьянения - 2,92 промилле.

Ранее сообщалось, что в Киеве в пятницу, 27 июля, водитель внедорожника Volkswagen Tiguan на пешеходном переходе насмерть сбил женщину.