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У Львівській області річка може вийти з берегів. Оголошено жовтий рівень небезпеки

Автор: Дмитро Левицький

Синоптики попереджають, що у Львівській області у суботу та неділю річка Західний Буг може вийти з берегів. Підняття рівня води очікується на ділянці поблизу міста Кам'янка-Бузька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Так, за даними синоптиків 25 та 26 вересня рівень води у річці Західний Буг може піднятися на 0,1 - 0,3 м над рівнем, зафіксованим 24 вересня.

Синоптики прогнозують, що підйом рівня води спричинити затоплення заплави. Тому було оголошено жовтий (перший) рівень небезпеки.

Нагадаємо, про можливість підтоплень через підняття рівня води у річці Західний Буг вже попереджали раніше.

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Львовская областьДСНС